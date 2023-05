L’Associazione La Ricerca a Volontariato in Onda: “ I volontari sono parte integrante al lavoro degli operatori” – AUDIO

Anna Papagni dell’Associazione La Ricerca ospite a Volontariato in Onda: “ I volontari sono parte integrante al lavoro degli operatori”. Il programma quindicinale è realizzato da Radio Sound e da Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

La mission dell’Associazione è stare accanto a chi sta affrontando un momento difficile. Droga, Aids, gioco d’azzardo, comorbilità psichiatrica, mamme tossicodipendenti o con vissuti traumatici, insieme ai loro figli, Hikikomori, ritirati sociali, persone con fragilità sociale, genitori in difficoltà e coppie in crisi. Queste sono le problematiche affrontate da Cinque strutture di accoglienza e cura dove al primo posto c’è l’attenzione alla persona e la fiducia in una possibilità di riscatto per ognuno.

Anna Papagni, coordinatrice dei volontari che supportano i servizi dell’Associazione La Ricerca

Anche i nostri soci sono tutti volontari e il lavoro di queste persone si integra al grande lavoro terapeutico ed educativo degli operatori.

Come si fa per diventare volontari dell’Associazione La Ricerca

Inizialmente si fa un colloquio. Poi predisponiamo dei corsi di formazione per formare i volontari che verranno inseriti nei diversi ambiti dell’associazione. Visto che noi gestiamo diverse realtà, abbiamo sempre molto bisogno di nuovi volontari. Per chiedere informazioni basta chiamare il numero 0523 338710 e si prende un primo appuntamento dove vengono illustrati i nostri servizi.

Gli ambiti sono diversi

Ci sono dei volontari che si fermano all’accoglienza, ad esempio al centralino, oppure si occupano del verde dei nostri giardini e delle case. C’è anche chi si occupa dell’accompagnamento degli ospiti alle visite mediche o alle uscite per situazioni ricreative. Si tratta di un’attività relazionale, quindi la cosa bella è che si crea un’amicizia e i nostri volontari possono portare in questa realtà la loro normalità di vita.

La Ricerca, gestisce

comunità terapeutiche per persone con dipendenze;

servizi educativi, consulenze e progetti formativirivolti ai giovani con problemi di dipendenza, di ritiro sociale;

inclusione sociale di persone fragili (Integrazione lavorativa, Centro Diurno Il Quadrifoglio, Laboratorio protetto);

accoglienza di persone in carico ai servizi psichiatrici per progetti di autonomia (Casa Sophia, Casa Lucia)

accoglienza notturna per persone senza dimora (maschile e femminile) e coabitazione accompagnata femminile

consulenza e ascolto, counseling scolastico, gruppi di auto mutuo aiuto (lutto, caregiver, difficoltà familiari)

contrasto al gioco d’azzardo patologico e sostegno ai familiari dei giocatori.

L’Associazione La Ricerca opera in rete con Ausl, Comuni, altri enti del Terzo settore e con il contributo di volontari.

Link per contattare l’Associazione.