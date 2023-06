Atletica – Buona prestazione della squadra di Piacenza ai Campionati italiani

Una buona Atletica Piacenza si mette in mostra ai Campionati italiani Allievi e ai Challenge, le qualificazioni ai Campionati italiani Assoluti.

Sfortunata la prova di Eleonora Nervetti e Rebecca Cravedi, le due partecipanti al meeting interregionale, tenutosi a Trieste il weekend del 24 e 25 giugno. La prima ha corso i 100m in 11”89, per poi chiudere in 11”99 in finale; la seconda ha invece coperto i 200m in 25”02.

Ottime le prestazioni di Anna Pissarotti, specialista dei 100 e 400 hs ai Campionati italiani Allievi di Caorle, tenutisi sempre il fine settimana del 24 e 25 giugno. Nella prima prova, l’Allieva di Giovanni Baldini ha sfiorato il personale nei 100hs, per poi migliorarsi nei 400hs, corsi in 1’04”21.

Chiara Sverzellati si è espressa sui 100 e 200m, corsi rispettivamente in 12”74 e 26”05.

Gli altri risultati dell’Atletica Piacenza

Le due atlete portacolori biancorosse sono state convocate dal Comitato regionale dell’Emilia-Romagna per partecipare ad una rappresentativa regionale a Pistoia.

Sfortunata la prova di Andrea Palazzina, che non è riuscito a far registrare nessun lancio nella gara del martello Allievi. Molto meglio invece la 4×400 composta da Sveva Russo, Anna Pissarotti, Lisa Russo e Chiara Sverzellati: il quartetto è riuscito a correre il miglio 4’09”34.

Si va quindi in chiusura della prima parte di stagione all’aperto con in programma l’appuntamento del 3° Meeting Città di Piacenza, in programma domenica 2 luglio 2023.

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA