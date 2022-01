Atletica Piacenza in grande spolvero ai Campionati regionali Indoor

L’Atletica Piacenza è tornata a competere nelle gare al coperto, impegnandosi su diversi fronti e raccogliendo medaglie e record personali.

I biancorossi hanno dato sfoggio di ottima forma ai Campionati regionali Allievi/Juniores/Promesse, tenutisi a Parma sabato 22 e domenica 23 gennaio.

I risultati dell’Atletica Piacenza

Bronzo e quarto posto per Anna Pissarotti e Ilaria Ricchetti, capaci di chiudere i 50hs Allieve rispettivamente in 8”42 e 9”13, nuovo record personale per Ilaria. Si segnala che Pissarotti aveva appena migliorato il proprio primato sulla distanza nella batteria, corsa in 8”32.

Grande medaglia d’argento per Samuel Signaroldi: il giovane ha migliorato il proprio limite nella batteria dei 50hs Juniores, corsa in 7”39, per poi giungere appunto secondo in 7”77. A breve distanza lo seguiva Matteo Milani, terzo in 8’03, ottenuto dopo il record personale in batteria, 7”59.

Finale 1 e 2 sui 50m Promesse con record personale rispettivamente per Leonardo Catelli, 6”29, e Giovanni Fenucci, 6”57.

Bella prestazione per Antonio Petitto e Matteo Romiti, che hanno chiuso la finale 2 dei 50m Allievi rispettivamente con i record personali di 6”61 e 6”75.

Buone prestazioni sono state fatte registrare da Lorenzo Cesena e Rebecca Cravedi, impegnati ai Campionati regionali veneti di Padova sui 400m. Il primo ha concluso la fatica con l’ottimo tempo di 51”95. Rebecca Cravedi ha invece corso il doppio giro in 1’01”08.

Bene anche John Adeleke e Leonardo Catelli a Casalmaggiore (CR) il 23 gennaio. Il primo ha fatto registrare il proprio primato correndo i 60m Assoluti in 7”15. Il secondo ha bissato gli impegni dei Campionati regionali del giorno precedente coprendo la distanza in 7”31.