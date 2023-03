Aumento Irpef, Barbieri: “Non era necessario, e poi perché subito quest’anno?”. Tarasconi: “Urgente una macchina che funzioni, dobbiamo recuperare terreno” – AUDIO

Prima delle due sedute in consiglio comunale dedicate alla discussione e all’approvazione del bilancio di previsione. Il secondo appuntamento è in programma venerdì prossimo. “Dobbiamo correre e recuperare terreno”, ha detto il sindaco Katia Tarasconi, rispondendo a Patrizia Barbieri, consigliere della minoranza di centrodestra. Barbieri infatti ha sollevato i dubbi più marcati in merito al bilancio: al centro, ovviamente, ancora l’aumento dell’IRPEF, finalizzato in primis ad aumentare l’organico degli uffici comunali assumendo nuovo personale.

“Aumentare l’IRPEF non è indispensabile, ve lo abbiamo dimostrato e vi abbiamo mostrato strade alternative”. Barbieri, a questo punto, riprende le parole già espresse nel corso dell’ultima seduta dal collega Massimo Trespidi: quest’ultimo aveva sottolineato come il problema di fondo non sia la mancanza di risorse, bensì una macchina comunale che non funziona e che andrebbe riorganizzata. Parole che Barbieri ha voluto appunto riprendere sottolineando di fatto un concetto: i problemi funzionali sono alla base, sono nell’organizzazione degli uffici, limitarsi ad aumentare il personale non servirà a nulla.

Il problema è l’organizzazione degli uffici

“Il problema non è l’inserimento di nuovi funzionari all’interno degli uffici comunali, il problema è l’organizzazione: bisogna far dialogare i vari settori, rendere più fluidi i rapporti tra gli uffici. Prima di aumentare l’organico, bisogna effettuare delle verifiche e solo a quel punto capire quante nuove persone sono necessarie. Vi invito a fermarvi un attimo e riflettere: se pensate che per far funzionare la macchina è sufficiente aumentare il numero dei funzionari, non farete altro che complicare il problema”.

“Voi oggi con questa manovra state vanificando tutti gli sforzi di abbassare la spesa che sono stati fatti in questi cinque anni. Non buttate via il lavoro che in questi cinque anni abbiamo fatto sul contenimento della spesa, aspettate un attimo. Trespidi ha dimostrato che con l’avanzo di 11,5 milioni di euro voi avete la possibilità di affrontare le vostre necessità senza toccare le tasche dei piacentini. Avete il PNRR, le spese di elettricità e gas sono previste in ribasso”.

Barbieri, poi, lancia un monito. “Atersir ha la possibilità di rimodulare le tariffe per il 2023 e conoscendo Atersir se avrà la possibilità di aumentare le tariffe lo farà. Questo significa che anche la TARI potrebbe aumentare. Era dunque questo il momento di aumentare l’IRPEF? Io credo che per questa vostra decisione avreste dovuto aspettare almeno un anno”.

La risposta del sindaco Katia Tarasconi

“Noi abbiamo necessariamente fatto l’aumento per provare a rompere la catena, perché tutti gli anni utilizzando l’avanzo per coprire i costi si ingenerava l’errore all’interno della macchina. Era il ritardo a ingenerare l’errore e noi siamo già in ritardo. Prendo come esempio la manutenzione ordinaria e straordinaria: una volta approvato il programma saremo in grado di partire subito con l’assegnazione e quindi fare una programmazione che non parta dall’impiego dell’avanzo con le incertezze temporali del caso. Non si tratta di chiedere ai cittadini più soldi con l’obiettivo di avere più soldi in cassa: il tema, piuttosto, è quello di avere un bilancio che stia in piedi da solo e che copra i costi attraverso le sue reali entrate. In sostanza l’avanzo non dovrebbe essere applicato sulla spesa corrente, ma solo sugli investimenti”.

Per quanto riguarda Atersir e il possibile aumento della TARI: “Il tema del possibile aumento della TARI arriva dalla scorsa giunta, il piano 2023 – 2025 è stato deciso prima. Ci batteremo in ogni sede affinché le tariffe rimangano le stesse”.

Poi arriva la risposta a Barbieri: “Lei ci ha proposto di fermarci un attimo: no, proprio no. Perché è questa la differenza, noi stiamo provando a far diventare questa macchina più snella, qualcosa che sia in grado di dare risposte. Una struttura che sia in grado di rispondere anche partendo dalle relazioni umane e quindi dal coinvolgimento di uffici e dirigenti, perché abbiamo bisogno di correre per recuperare terreno come città”.