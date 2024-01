Finisce nel canale con l’auto, nel sangue alcol quattro volte oltre il limite: denunciata

Finisce nel canale con l’auto, ma era ubriaca : denunciata una donna. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 e 30 di lunedì 15 gennaio a San Nicolò, in località Noce, lungo la strada provinciale che conduce a Gragnano Trebbiense.

Alla fine di tutti gli accertamenti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto hanno denunciato una donna di 55 anni per guida sotto l’influenza dell’alcool. La donna, probabilmente nell’affrontare una curva, ha perso il controllo della propria auto, è uscita dalla sede stradale terminando la propria corsa nel canale adiacente riversandosi sul fianco destro.

L’equipaggio del Radiomobile, fatto intervenire grazie alla segnalazione al 112 di altro automobilista in transito, dopo aver terminato i rilievi stradali, ha sottoposto la donna al rilevamento con etilometro del tasso alcolemico nell’aria espirata risultato positivo in entrambe le prove. La donna era alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Conseguentemente, i carabinieri le hanno ritirato la patente di guida, sequestrato l’autovettura e l’hanno denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica.