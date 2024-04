Auto perde il controllo in via Einaudi, abbatte due pali e si ribalta: a bordo anche un bimbo di 9 mesi

Drammatico incidente ieri sera in via Einaudi. Una Fiat Punto stava percorrendo la via in direzione di Sant’Antonio quando, all’altezza del cimitero, nei pressi della rotatoria con via Emilia Pavese, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Dopo aver abbattuto un palo della luce e un cartello stradale, l’auto si è ribaltata. A bordo, oltre al conducente, era presente un altro uomo, un ragazzino di 16 anni e due bambini di 7 anni e 9 mesi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto tutti al pronto soccorso di Piacenza. Fortunatamente nessuno si trova in pericolo di vita, nemmeno il bimbo di 9 mesi. I rilievi del caso sono affidati alla polizia locale.