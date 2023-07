Auto si ribalta a San Nicolò, 64enne incastrato nella vettura. Disagi al traffico

San Nicolò, auto si ribalta in via Agazzano, 64enne incastrato nella vettura. L’incidente è accaduto lunedì 31 luglio intorno alle ore 9.

L’automobilista potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso. Per liberare l’uomo dalla sua Opel sono giunti i Vigili del Fuoco. Sul posto presenti anche i sanitari del 118 e l’ambulanza di San Nicolò. Il 64enne è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, sembrerebbe non in gravi condizioni.

Il fatto ha provocato pesanti disagi al traffico. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Locale Bassa Val Trebbia.