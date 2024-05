Autoambulanza mitragliata a Kharkiv esposta sul Pubblico Passeggio dall’1 al 4 maggio. Da Anteas Cisl donazione a favore della popolazione Ucraina.

Autoambulanza mitragliata a Kharkiv esposta sul Pubblico Passeggio a Piacenza dal 1 al 4 maggio. L’associazione di volontariato Anteas di Piacenza ha annunciato che verserà un contributo economico di 1200 euro all’associazione Nadiya odv di Piacenza, che si occupa di aiutare le persone ucraine colpite dalla guerra. In particolare le persone anziane che hanno scelto di rimanere nel territorio in cui sono nate e vissute. La donazione avverrà il prossimo 3 maggio.

Autoambulanza mitragliata a Kharkiv, Il Presidente di Anteas

“Siamo commossi dalle sofferenze del popolo ucraino e vogliamo fare la nostra parte per aiutare queste persone – ha dichiarato il presidente di Anteas Piacenza, braccio operativo della Cisl per le attività sociali, Adriano Linari – La donazione a Nadiya è un modo per esprimere la nostra solidarietà alle persone che stanno vivendo questa terribile tragedia e per sostenere il lavoro di assistenza di chi, individualmente o in associazione, si occupa di provare a soddisfare le loro esigenze più essenziali”.

Autoambulanza mitragliata a Kharkiv, simbolo della brutalità

L’autoambulanza mitragliata a Kharkiv è diventata un simbolo della brutalità della guerra in Ucraina. Il veicolo è stato colpito dai bombardamenti russi mentre trasportava feriti, e l’attacco ha causato ulteriormente il ferimento di diverse persone. L’esposizione dell’autoambulanza a Piacenza vuole essere un monito contro la violenza e un invito alla pace nella giustizia.

Autoambulanza mitragliata a Kharkiv, la Presidente di Nadiya

“Siamo grati ad Anteas per la loro vicinanza – ha commentato la presidente di Nadiya, Lyudmyla Popovych – Questo contributo ci aiuterà a continuare a fornire assistenza alle persone ucraine che ne hanno bisogno: siamo impegnati in una raccolta fondi per due ambulanze”.

Segretario Cisl Parma e Piacenza

“La donazione di Anteas ad Adiya è un esempio concreto di come la solidarietà e la generosità possano fare la differenza – afferma Michele Vaghini Segretario Generale Cisl Parma Piacenza – Questo si inserisce nel percorso di altre iniziative che la Cisl ha organizzato a Piacenza e che ha contribuito a mantenere una costante attenzione nei confronti della popolazione di quel Paese: con il concerto di beneficenza al Municipale e con il convegno organizzato lo scorso anno, cui parteciparono i parlamentari piacentini”.

Occasione importante per non dimenticare

L’arrivo dell’autoambulanza mitragliata a Piacenza sarà un’occasione importante per non dimenticare l’emergenza umanitaria che esiste in Ucraina, per condannare l’invasione russa e per esprimere il proprio sostegno alle persone che ne sono vittime.