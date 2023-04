Lite stradale a Cadeo, automobilista imbraccia una mazza da baseball: denunciato

Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Villanova sull’Arda, sulla via Emilia vicino a Cadeo è intervenuta a seguito di un diverbio per futili motivi tra due automobilisti. Un impiegato di 41 anni è stato denunciato per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo infatti poco prima aveva minacciato con una mazza da baseball il conducente di un’altra auto e poi si era allontanato.

I militari lo hanno rintracciato e fermato poco distante. Nell’auto gli hanno trovato la mazza da baseball lunga circa 50 cm di cui non ha giustificato il possesso, che è stata sequestrata. Per il 41enne è scattata la denuncia.