Avis Piacenza un anno di obiettivi raggiunti, progetti importanti per il 2024 e l’effetto Fedez sulle richieste dei giovani.

Avis Piacenza si appresta a chiudere il 2023 con grande soddisfazione per aver raggiunto gli obiettivi preposti per quest’anno. Ci sono importanti progetti per il 2024, risultati importanti anche per le informazioni richieste da parte dei giovani grazie a Fedez testimonial della campagna di donazioni.

Avis Piacenza effetto Fedez

“La campagna che ha come testimonial Fedez – racconta Gilberto Piroli Presidente di Avis Piacenza – ha avuto un riscontro soprattutto sui giovani, a conferma che la comunicazione resta un veicolo importante per reclutare nuovi donatori. Ha avuto un impatto importante generando molta curiosità e tante richieste di informazioni sul mondo di Avis e sulla donazione del sangue e dei suoi componenti”.

Audio intervista con Il Presidente Avis Piacenza Gilberto Piroli

Avis Piacenza un bilancio del 2023

“Per il 2023 possiamo affermare di aver centrato – dice Piroli – tutti quelli che erano gli obbiettivi fissati per quest’anno, abbiamo dato pieno supporto al servizio sanitario, siamo riusciti a gestire tutte le richieste arrivate dagli ospedali e dalle strutture sanitarie”.

Avis Piacenza progetti per il 2024

“Tra gli obiettivi del prossimo anno – anticipa Piroli – l’aumento della capacità verso il mondo della plasmaferesi in accordo con il servizio sanitario, si tratta di una delle priorità che ci siamo dati perchè c’è tanto margine di miglioramento, vogliamo dare una maggiore capillarità territoriale, andremo quindi ad incentivare la donazione di plasmaferesi.

L’importanza della donazione

“Donare sangue è importantissimo – dice Piroli – perchè non dobbiamo mai dimenticare che donare sangue salva delle vite, è un piccolo gest in termini di impegno ma di grande importanza, di valore inestimabiledonando si salvano vite umane”.

Avis Piacenza cerca volontari

“Tocchiamo un tema particolare quanto importante – spiega Piroli – oltre ai donatori di sangue avis cerca anche i donatori di tempo, persone che possono mettersi a disposizione come volontari per la gestione delle sedi di quella che è questa bellissima macchina che è il mondo Avis, quindi non abbiate paura chi non può materialmente donare può sicuramente mettersi a disposizione perchè tutto funzioni al meglio”.

Informazioni per donatori e volontari

“La via più breve e più semplice per avere informazioni – indica Piroli – è connettersi al sito internet di Avis Provinciale Piacenza, dove si trova il link per effettuare la pre registrazione per diventare donatori, sarete poi ricontattati per programmare la prima donazione dopo la visita di idoneità. Sul sito si trovano tutte le informazioni per diventare donatori con la lista dei requisiti di idoneità e i numeri per contattare la sede, sullo stesso trovate anche le informazioni per intraprendere il percorso da volontari”.

Gli auguri del Presidente

“Auguri di buone feste a tutti i donatori e i volontari di Avis Piacenza e alle loro famiglie“.