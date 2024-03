Avvicinata da un uomo e palpeggiata in pieno centro e in pieno giorno, bloccato e denunciato l’aggressore

Avvicinata e palpeggiata in pieno giorno e in pieno centro. I fatti sono accaduti ieri mattina. Una donna stava camminando in via Calzolai quando un uomo di circa 30 anni, di origini rumene e senza fissa dimora, le si è avvicinato, con la scusa di chiedere qualche spicciolo.

Arrivato a pochi centimetri dalla donna, il clochard ha iniziato a palpeggiarla. La donna si è divincolata ed è riuscita ad allontanarsi per poi chiamare il 112.

I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti e dopo aver raccolto la testimonianza della vittima hanno individuato l’aggressore. Per lui è scattata la denuncia.