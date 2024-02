Azienda Ausl di Piacenza, gli sportelli Cup di piazzale Milano migliorano l’accessibilità dei cittadini.

Azienda Ausl di Piacenza migliora l’accessibilità dei cittadini ai servizi. Più facile di consultare, più agevole da leggere, più semplice da utilizzare. Tre “più” che si sintetizzano in uno solo: più vicino alle esigenze dei cittadini. Da tempo il Servizio per l’accesso e relazioni con l’utenza sta lavorando nella direzione di semplificare il rapporto con gli utenti mettendo a disposizione strumenti sempre più smart che mirano a fornire un servizio a misura di persona, nelle modalità e nei tempi di erogazione.

Azienda Ausl di Piacenza il piano azienale InnovaUtenza

L’ultimo tassello del piano aziendale InnovaUtenza è l’installazione al Cup di piazzale Milano, il più attivo e grande sul territorio provinciale, di un innovativo numeratore per l’accesso degli utenti già utilizzato nei laboratori analisi con monitor di grandi dimensioni per una più agevole lettura delle chiamate agli sportelli, segnali acustici e totem di ultima generazione multilingue.

Il direttore servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza

“Quotidianamente agli sportelli Cup di piazzale Milano gravitano dai 350 ai 400 utenti – sottolinea Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’Accesso e relazioni con l’utenza fautore di questo processo di innovazione – Un flusso di persone importante che necessita di una gestione puntuale per andare incontro alle necessità dei nostri utenti e agevolare il lavoro dei nostri operatori. A questo scopo l’Azienda ha voluto fare questo cospicuo investimento e dotare il centro unico di prenotazione della Casa della salute e della comunità di Piacenza di quattro grandi monitor dislocati nelle due sale di attesa a disposizione degli utenti facilmente leggibili da ogni angolazione e un totem multifunzionale e multilingue in italiano e inglese per facilitare tutti i cittadini nella gestione delle proprie pratiche.

Il personale resta un punto di riferimento

Ovviamente resta a disposizione il personale del punto informativo che supporta gli utenti nella corretta scelta. L’ulteriore funzionalità di questo nuovo numeratore è la possibilità, che vorremmo sperimentare in un prossimo futuro, di gestire parte degli accessi agli sportelli su appuntamento attraverso il sistema ZeroCoda già ampiamente utilizzato e apprezzato per gli accessi ai laboratori analisi e la distribuzione diretta dei farmaci in ospedale.

Riteniamo importate dare ai cittadini la possibilità di gestire al meglio il rapporto con l’Azienda anche da punto di vista delle pratiche amministrative, fissando un giorno e un orario senza attese o file. Inizieremo con una fase di sperimentazione che servirà all’Azienda per calibrare al meglio le tempistiche di accesso con appuntamento.

A questo scopo ci sarà utile la funzionalità di reportistica del nuovo tagliacoda che ci consente una puntuale analisi degli afflussi e dei tempi di gestione delle pratiche. L’obiettivo, ancora una volta, è migliorare la funzionalità dei nostri servizi per supportare i cittadini”.