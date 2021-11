Bakery Piacenza: con Biella è sfida salvezza, 58-55 a 10′ dalla fine

Bakery Piacenza-Biella: è la nona giornata del girone verde di Serie A2, importantissima per la classifica. Si gioca domenica pomeriggio alle ore 18:00.

Primo Quarto 23-12

Tripla di Lucarelli: si sblocca l’attacco della Bakery. Gran canestro da due punti di Davis, Biella avanti 4-2. Hasbrouck punisce da oltre l’arco, dopo l’errore in appoggio di Raivio timeout al Pala Bakery. Morse cattura il rimbalzo e converte due punti, 5-8. Donzelli da 3 trova il pari. Ottimo lavoro di Morse, Piacenza avanti. Seconda tripla di serata per Lucarelli. Dentro Sacchettini per Piacenza: i lungo gioca con l’anulare della mano destra fratturato; Chinellato non sarà invece della gara. Timeout Zanchi, Piacenza avanti 15-8. Raivio batte in palleggio Pollone e manda a bersaglio due punti. Raivio segna subendo il contatto: non chiude il gioco da 3, ma nel giro successivo in lunetta fa 2 su 2. Biella muove punti con Davis dalla lunetta, ma finisce il quarto. Bakery avanti 23-12.

Secondo Quarto 43-33

Stoppatona di Lucarelli su Morgillo. Fase poco spettacolare della gara: molti errori da entrambe le parti. La Bakery Rimane in vantaggio, 26-19. Si lamenta con i suoi Campanella: brutta transizione difensiva, Piacenza graziata dall’errore di Hasbrouck. Altro errore di Biella, ancora Vincini da oltre l’arco. Tripla di Porfilio, Biella a -3. In un momento di difficoltà Piacenza si affida a Morse, canestro con fallo. Sembra essersi sbloccato nuovamente l’attacco di Campanella: Bonacini lavora e batte in palleggio Davis. Ancora Bonacini, stavolta con i tiri liberi. In un amen il n.17 sale a quota 8 punti e permette ai biancorossi di chiudere forte il finale di tempo: 43-33

Terzo Quarto 58-55

Brutto tiro di Donzelli, la sua conclusione non sfiora nemmeno la retina. Errore anche di Morse, lo segue Hasbrouck che sparacchia la tipla. Riprende il filo del discorso Bonacini: tripla in angolo a segno. Primi punti di Morgillo. Non si capiscono Raivio e Sacchettini: ottava palla persa di serata. Fallo in attacco di Sacchettini: Bakery Piacenza sempre avanti 48-40. Canestro di Davis: Biella a -2. Sbaglia la tripla Donzelli, ex di giornata. Non sbaglia invece Lucarelli, aiutato dal ferro. Tripla anche di Perin, ossigeno per Piacenza. Bel canestro in uscita dai blocchi di Raivio. Bomba a segno di Vincini, 57-53. Uno su tre dalla lunetta per Pollone. Ancora il 20 in lunetta, porta i suoi a -3. Fallo in attacco di Piacenza, si è spenta la luce in casa Bakery che deve finire il quarto alla svelta. La difesa dei piemontesi regge l’ultimo attacco biancorosso: 58-55.

Quarto Quarto

Ultimo quarto da non sbagliare, per la Bakery è imperativo vincere: Biella fino ad adesso in campionato è sempre stata sconfitta. 60 a 55, Vincini a segno da 2 punti. Tripla importantissima di Perin in angolo. Non molla Biella, Hasbrouck colpisce da dentro l’area. Perin! Tripla dall’angolo del capitano e Piacenza ricaccia indietro in maniera rabbiosa gli ospiti.