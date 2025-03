Basket – Bakery Piacenza – Paffoni Fulgor Omegna LIVE dalle 18

Tornano in campo i ragazzi di coach Salvemini, dopo la sosta dovuta alla Coppa Italia di lega, per la trentatreesima giornata di Regular Season, al PalaFranzanti arriva la Fulgor Omegna, quinta in campionato.

La brutta notizia dell’infortunio di Klanskis non aiuta i Biancorossi, alla ricerca disperata di punti, visto il quart’ultimo posto e le tre sconfitte consecutive che pesano sia sul morale della squadra, sia perchè ci avviciniamo ad un finale di stagione sempre più importante in ottica salvezza.

Il ritorno di capitan Perin fa ben sperare, l’importanza di un leader carismatico come lui in campo può portare sicurezze in più e maggior tranquillità, il rientro potrà aiutare la Bakery a ritrovare il giusto feeling dal perimetro.

Omegna è in un momento di ottima forma: arriva cinque vittorie consecutive, di cui l’ultima in casa nel big match con Legnano; la squadra guidata da Balanzoni è pronta a sfidare la Bakery cercando di consolidare il suo posto nelle zone alte della classifica.

Segui Bakery Piacenza – Paffoni Fulgor Omegna su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo quarto