Banca di Piacenza: utile netto di 29,97 milioni di euro, in crescita del 45%

LAssemblea della Banca di Piacenza tenutasi sabato 20 aprile nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi (e nelle altre sale collegate) con la partecipazione di oltre un migliaio di Soci ha approvato il bilancio dellesercizio 2023, che chiude con un utile netto di 29,97 milioni di euro (20,61 nel 2022), in crescita del 45,41%.

L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di amministrazione di corrispondere un dividendo di 1,10 euro per azione in contanti, oltre a 0,491 euro tramite lassegnazione di unazione ogni 100 possedute e così per un totale unitario lordo di 1,591 euro ad azione (1,10 nel 2022).

In merito alla parte in contanti, è stata approvata la possibilità per ciascun azionista di optare, in alternativa allaccreditamento in conto, per il pagamento del dividendo in tutto o in parte tramite lassegnazione di azioni della Banca, nel rapporto di unazione ogni 45 detenute.

La solidità patrimoniale dellIstituto è confermata da un CET1 Ratio e da un Total Capital Ratio entrambi pari al 18,18%, coefficienti che si posizionano su valori notevolmente superiori ai requisiti minimi regolamentari e al di sopra dei valori normalmente riscontrati nel sistema bancario italiano.

Sul fronte della massa amministrata, si evidenzia una variazione positiva della raccolta diretta da clientela, passata da 3.130,9 a 3.183,3 milioni di euro, con una crescita dell1,67%, raggiunta grazie alla dinamica della raccolta da clientela ordinaria, che aumenta del 2,16%.

La raccolta indiretta è passata da 2.937,5 a 3.284,9 milioni di euro, mostrando un incremento dell11,83%, dovuto principalmente allaumento del risparmio amministrato (+53,50%) per effetto, in particolare, della maggiore attrattività dei tassi dei titoli governativi.

Il volume degli impieghi alla clientela, al netto delle rettifiche di valore, si è collocato a 2.224,2 milioni di euro, con un aumento del 5,03% rispetto al 31 dicembre 2022 (2.117,7 milioni di euro).

Nel 2023 sono stati erogati più di 470 milioni di nuovi mutui (+18,18% rispetto allanno precedente), con il comparto dei mutui chirografari che ha registrato un aumento del 42,97% rispetto al 2022. In controtendenza rispetto al sistema, che ha registrato impieghi in calo del 4,2%, la Banca conferma la propria capacità di dare sostegno a famiglie e imprese.

Il conto economico ha visto il margine di interesse in significativo incremento rispetto allesercizio precedente (83,6 milioni contro i 63,3 del 2022), a seguito dellaumento dei tassi di mercato. Le commissioni nette, pari a 44,7 milioni, risultano sostanzialmente in linea con il 2022 (+0,74%).

Il margine dintermediazione si è attestato a 122,1 milioni, in aumento del 17,84% rispetto allesercizio precedente (103,6 milioni).