“Bandiera gialla”, gli anni 60 e 70 raccontati dalle immagini di Prospero Cravedi, il 4 novembre in Santa Chiara

Dal teatro sperimentale ai locali, dai Beatles alle band e alle radio libere, quello fra gli anni 60 e 70 fu un tempo rivoluzionario anche per la musica e per il teatro piacentini. Un periodo raccontato con le belle immagini di Prospero Cravedi in mostra in Santa Chiara fino al 13 novembre e a cui è dedicata una serata-evento in programma per venerdì 4 novembre negli spazi interni alla mostra (ore 17.30).

L’incontro, intitolato “Bandiera gialla” come la celebre canzone del piacentino Gianni Pettenati, sarà animato da tanti protagonisti di quegli anni e condotto dalla giornalista Eleonora Bagarotti insieme al presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi.

Saranno presenti il direttore artistico di Teatro Gioco Vita Diego Maj, Romano Gromi e Paolo Contini del gruppo teatrale La Canea; Mario Mistraletti, proprietario della celebre discoteca People; il collezionista e grande esperto beatlesiano Alberto Dosi; Francesco Paladino, autore e conduttore di un programma musicale su Radio Piacenza Centrale; Rita Nigrelli di Radio Sound; Carlo Francou, Roberto Barocelli e Antonio Mosti, musicisti del gruppo La Metamorfosi; John Mezzadri dei Marcellos Ferial e Max Marchini, che con Franz Soprani fece parte della band La Pattona e il mitico dj Vaccari. Tra il pubblico sono attesi altri cantanti e musicisti piacentini, tra i quali John Mezzadri dei Marcellos Ferial.

L’evento si svolge nell’ambito della mostra Tempi e volti di una comunità, la selezione di immagini tratte dall’archivio di Prospero Cravedi allestita negli spazi di Santa Chiara (Stradone Farnese 11) a cura del professor Paolo Barbaro, docente dell’Università di Parma e allestita dallo Studio E Tre di Piacenza.

Ricordiamo che l’apertura della mostra è stata prorogata fino a domenica 13 novembre e che l’esposizione è aperta al pubblico, a ingresso gratuito, da martedì a venerdì dalle ore 16 alle 19.30, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.