Bando del Comune di Piacenza per dirigente settore Marketing Territoriale

Bando del Comune di Piacenza pubblicato sul sito www.comune.piacenza.it , con evidenza anche in home page, concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un dirigente da destinare al settore Marketing Territoriale. I requisiti e la documentazione necessaria sono consultabili integralmente anche sul portale www.inpa.gov.it , canale unico di trasmissione della domanda di ammissione che deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 del 29 novembre prossimo.

Bando del Comune di Piacenza ambiti

Gli ambiti di attività riguardano i settori Turismo, Eventi, Sport, Fiere e Mercati nonché, in collaborazione con il direttore scientifico dei Musei Civici, l’area della Cultura. Tra le numerose funzioni di responsabilità rientrano infatti la promozione turistica del territorio e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città, i rapporti di collaborazione, progetti e convenzioni con istituzioni culturali, scolastiche, religiose, operatori commerciali e associazioni per eventi e manifestazioni, la realizzazione di piani strategici, l’organizzazione di spettacoli, mostre e attività culturali, il coordinamento del Polo bibliotecario nonché la gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi o l’assegnazione dei posteggi mercatali.

Bando del Comune di Piacenza il profilo

Il profilo richiesto prevede infatti conoscenze tecniche specifiche nei comparti sopraccitati, doti organizzative e attitudinali adeguate, oltre alla pregressa esperienza pluriennale, come specificato dal bando, presso altre amministrazioni o enti pubblici o organismi internazionali.

