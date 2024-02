Baseball – I piccoli del Piacenza sorridono a Brescia: due vittorie e una sconfitta

Continua con soddisfazione la partecipazione degli esordienti del Piacenza Baseball al circuito indoor lombardo. Nella tappa di Brescia i giovanissimi accompagnati da Davide Bertonazzi e Francesca Contini si sono difesi con orgoglio ottenendo due vittorie ( 6-4 sul Bovisio Masciago e 9-8 sul Brescia) ed una sconfitta (9-7 contro Milano ’46).

Esperienze molto formative per un gruppo, di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, sul quale il Piacenza sta investendo in previsione della categoria agonistica U12. Il lavoro viene svolto in collaborazione con le vicine compagini di Codogno e Lodi. Mentre il campionato all’aperto verrà disputato, a partire da aprile, in Emilia Romagna Ovest.