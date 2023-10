Baseball – L’U23 del Piacenza obbligata a vincere a Collecchio per sperare nella semifinale del Memorial Fontana

Piacenza Baseball obbligato a vincere se vuole continuare a tenersi aperta una porta per le semifinali del 2° Memorial Robert Fontana U23. Sabato a Collecchio (ore 15) i biancorossi devono assolutamente vincere per raggiungere al secondo posto nel girone lo stesso Collecchio ed il Brescia. A quel punto sarebbe la differenza punti, in rapporto agli innings giocati, a determinare chi seguirà Codogno, sicuro primo a punteggio pieno, in semifinale.

Ecco perché anche la semplice vittoria potrebbe non bastare se non ottenuta con un certo margine di punti. Una vera e propria impresa, considerato anche il valore dell’avversario, per entrare nelle migliori quattro del torneo e affrontare, questo lo si sa già, il Milano, a sua volta matematicamente primo nell’altro girone. A Codogno invece toccherà la vincente di Seveso-Rho in programma domenica. Un ultimo turno decisivo per conoscere i verdetti mancanti e in fondo logico epilogo di un torneo che, anche quest’anno, ha confermato la validità del suo format regalando quasi sempre incontri piacevoli ed equilibrati.