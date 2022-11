Baseball – Partita la stagione indoor del Piacenza con l’U12 seconda a Castiglione D’adda

Il triangolare tutto padano che al palazzetto di Castiglione d’Adda (LO) metteva di fronte le U12 di Old Rags Lodi, Piacenza e Codogno ha visto le tre compagini piazzarsi alla fine in questo ordine. In realtà le contendenti si sono spartite la posta ottenendo una vittoria ed una sconfitta a testa e solo la differenza punti ha consentito di stilare una classifica dal valore comunque meramente statistico visto il carattere essenzialmente ludico della manifestazione che proponeva in campo diversi esordienti.

Il Codogno, organizzatore del torneo, batteva 4-1 Piacenza nella prima partita dopo di che i biancorossi si prendevano la rivincita battendo Lodi 12-11. Il triangolare si concludeva col successo di Lodi sul Codogno per 8-2. Prossimo appuntamento a Limbiate (MB) stavolta per l’U15.