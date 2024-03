Baseball – Piacenza, Andrea D’Auria alle Nippon Series come General Manager del Team Europa

Incarico di straordinaria portata e rilevanza per l’allenatore del Piacenza Baseball Andrea D’Auria. Il tecnico piacentino è partito alla volta di Osaka, in Giappone, con il Team Europe che il 6 e 7 marzo, al Kyocera Dome (impianto coperto da 37.000 spettatori) sfiderà in due partite i Samurai Japan, selezione dei migliori professionisti nipponici. D’Auria sarà tra i protagonisti della seconda edizione di questo evento in qualità di General Manager della selezione comprendente i migliori giocatori europei ( 6 italiani, 8 spagnoli, 7 olandesi, 4 cechi e 3 tedeschi) e nella sostanza dovrà occuparsi dell’organizzazione, a livello tecnico e logistico, della spedizione.

A orientare la scelta della Federazione Mondiale Baseball Softball, organizzatrice della manifestazione, soprattutto gli ottimi rapporti di D’Auria con l’allenatore prescelto per il Team Europe, l’altro italiano Marco Mazzieri. Una autentica icona del batti e corri: protagonista a Grosseto come giocatore e poi come allenatore, manager della nazionale azzurra per 10 anni con due titoli europei e tre partecipazioni al World Classic. Da ricordare i tre giorni trascorsi a Piacenza con la nazionale nel 2016 nel raduno che culminò con l’indimenticabile All Star Game giocata al De Benedetti. Tornando al nostro Andrea D’Auria sicuramente un’esperienza non comune che va ad impreziosire una carriera di spessore. Al ritorno dal Giappone ad attenderlo ci sarà la prosecuzione della preparazione con il suo Piacenza in vista del campionato di B che partirà il 21 aprile.