Baseball – Piacenza batte Losanna Indians al Memorial De Benedetti

Nella partita che apriva la XXVI edizione del Memorial De Benedetti il Piacenza Baseball non ha lasciato scampo agli ospiti svizzeri del Losanna battendoli con l’eloquente punteggio di 22-8. La superiorità dei padroni di casa è stata schiacciante soprattutto in attacco dove il numero delle battute valide è stata davvero preponderante. Quando si è capito che il verdetto finale non sarebbe stato in discussione, lo staff biancorosso ha ruotato tutti gli effettivi facendo svolgere a tutti un utile training in vista del campionato.

Il torneo entrerà nel vivo domani. In mattinata gli Indians sfideranno il Brescia (ore 11) mentre nel pomeriggio alle 15,30 l’antipasto di campionato tra Piacenza e Brescia rappresenterà anche, con ogni probabilità, la finale per il primo posto nel triangolare intitolato al fondatore del Piacenza Baseball.