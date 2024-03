Baseball – Piacenza, Carrasco convocato al try-out azzurro Under 18

Il lanciatore del Piacenza Baseball Freionil Carrasco non sarà in campo sabato nell’amichevole programmata contro gli Old Rags Lodi ma con una giustificazione più che mai accettabile. Sarà infatti ad Arezzo rispondendo alla chiamata del manager della Nazionale U18 Guglielmo Trinci. Si tratta di un try-out che interessa tutti i prospetti in odore di quelle che saranno le convocazioni definitive per l’Europeo di categoria in programma dall’8 al 14 luglio a Regensburg in Germania. Carrasco è uno dei volti nuovi del Piacenza, arriva dal Reggio Emilia ed ha esordito in biancorosso nel vittorioso Memorial De Benedetti disputato lo scorso week-end.

