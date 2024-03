Baseball – Piacenza, dopo Torelli arriva anche il 18enne Freinoil Carrasco

Dopo Daniele Torelli il Piacenza Baseball inserisce una ulteriore pedina nel proprio scacchiere. Ancora da Reggio Emilia arriva il giovane prospetto Freinoil Carrasco, 18 anni, lanciatore. Insieme a Torelli è tra le eccellenze del settore giovanile reggiano ed il suo approdo in biancorosso rientra in un programma di crescita rivolto alla sua valorizzazione. Di origini dominicane, Carrasco risiede in Italia da quando era giovanissimo e tutto il suo percorso a livello giovanile lo ha svolto nel Reggio, risultando in più occasioni anche avversario di pari età piacentini. In più occasioni ha fatto parte delle rappresentative regionali.

L’anno scorso si è diviso tra il campionato U18 (che anche quest’anno continuerà a frequentare con la casacca di Reggio) e la serie C. Gli ottimi progressi palesati hanno convinto lo staff reggiano a farlo esordire in serie A in corso d’anno. Quest’inverno ha trascorso un periodo di allenamento e perfezionamento presso un’accademia in Rep. Dominicana per poi rientrare a Reggio e proseguire la preparazione in vista della stagione 2024. Ultimate le pratiche di tesseramento Carrasco si unirà ai nuovi compagni in vista anche delle prime amichevoli precampionato.