Baseball – Piacenza, il derby con Sala Baganza vale il secondo posto

In pochi qualche settimana fa si sarebbero spinti ad etichettare il derby Sala Baganza-Piacenza Baseball come spareggio per il secondo posto. Ed invece, domenica al diamante Matteo Mussi (gara1 alle 11 e gara2 alle 15) saranno di fronte le due inseguitrici dell’imbattuta capolista Avigliana.

Da una parte una squadra, il Piacenza Baseball, galvanizzata da un avvio positivo oltre ogni più ottimistica previsione. Dall’altra, un Sala Baganza, che non può permettersi assolutamente passi falsi che comprometterebbero troppo presto il cammino verso quei play-off che rappresentano un obiettivo dichiarato dopo la retrocessione dalla serie A. Al netto delle belle prestazioni fornite finora, è chiaro che la trasferta si annuncia irta di insidie per Piacenza. Un confronto magari non proibitivo ma certamente non baciato dai pronostici.

E meno male che sono i biancorossi a non aver nulla da perdere, recitando da eventuali guastafeste. Tornare a mani vuote sarebbe brutto ma non sconfortante. Staremo a vedere, intanto questo derby, il secondo consecutivo dopo quello vittorioso sullo Junior Parma, è arricchito da una sfida nella sfida perchè lo staff tecnico salese è “made in Piacenza” con Gianpiero Carini manager e Gianluca Marenghi ed Emilio Albertazzi, fino all’anno scorso in biancorosso, a coadiuvarlo.

LEGGI ANCHE: Baseball – Piacenza U18 batte Reggio Emilia e rimane in testa al girone

Tra Carini e D’Auria, legati da reciproca stima e amici fuori dal diamante, un duello inedito che accresce l’attesa per un confronto che potrebbe anche finire per incidere sul futuro della stagione. In questo quarto turno la capolista Avigliana non sembra rischiare a domicilio dello Junior mentre Brescia, opposto al fanalino di coda Ares potrebbe avvantaggiarsi dallo scontro diretto tra le avversarie che lo precedono. Infine Porta Mortara e Seveso è già una sfida delicata per allontanarsi dalle zone basse.

Le altre partite

Junior Parma-Avigliana, Bresca-Ares Milano e Porta Mortara Novara-Altopiano Seveso.

Classifica

Avigliana 1000 (6-6-0), Sala Baganza e Piacenza 833 (6-5-1), Brescia 500 (6-3-3), Altopiano Seveso e Porta Mortara Novara 333 (6-2-4), Junior Parma 167 (6-1-5), Ares Milano 0 (6-0-6).