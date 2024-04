Baseball – Piacenza parte con il piede giusto e batte due volte l’Ares Milano

Il Piacenza Baseball fa il pieno nel primo turno di B battendo due volte l’Ares Milano al De Benedetti ( 3-2 e 13-12). Due successi col minimo scarto conquistati entrambi nei momenti finali.

Gara 1

I biancorossi vincono di misura ma con pieno merito la partita mattutina (3-2). L’Ares si rivela un osso duro che fino all’ultimo complica non poco i propositi di vittoria della squadra di D’Auria. Dopo il primo lancio inaugurale dell’assessore Mario Dadati, il Piacenza trova i primi punti stagionali al 3° inning con Cetti che batte a punto con un singolo al centro Hernandez (singolo) e Pancini (colpito). L’Ares come detto non molla e nel giro di due inning completa la rimonta sul 2-2 tenendo la contesa in bilico. Si arriva così all’epilogo finale che Piacenza gestisce con freddezza e raziocinio. All’8° Cetti guadagna la prima base per balls ed è spinto in seconda da Loardi. Per la vittoria serve l’ultima valida risolutiva che esce dalla mazza di D’Auria sancendo il 3-2 definitivo. Al di là di questa performance finale è tutta la squadra da lodare in questo esordio stagionale. Sugli scudi i due lanciatori Cufrè e Loardi che firmano 10 eliminazioni al piatto senza concedere nessuna base. Alla battuta da rimarcare, oltre al match-winner D’Auria anche Pancini (1 su 1 e poi uscito per infortunio), Cetti (2 su 3) ed Hernandez (1 su 3).

ARES 2 – PIACENZA BASEBALL 3

Formazione: Hernandez 2b, Calderon ed, Cetti ec, Loardi dh/lan, D’Auria 1b, Marelli ss, Albasi es (Ramirez, Contardi), Torelli ric, Pancini 3b (Carrasco). Lanciatori: Cufrè (rl6 bv4 bb0 k5 pgl1), Loardi (rl3 bv0 bb0 k5 pgl0).

Gara 2

La replica pomeridiana è di certo più prodiga di punti anche se la sostanza non cambia con le squadre che arrivano all’epilogo in parità e ancora Piacenza che pizza la zampata all’ottavo assalto. E dire che le cose si erano messe al meglio per i padroni di casa che dopo 5 innings conducevano 9-3. Particolarmente incisivi il terzo e quarto attacco nel corso dei quali Piacenza può presentare 17 battitori nel box mettendo a segno 7 punti con otto valide. Ma non basta perchè l’inatteso scivolone al 6° rimette in gioco l’Ares. I lombardi segnano 8 punti grazie soprattutto alla sciagurata prestazione della difesa biancorossa. E meno male che la squadra di D’Auria ci mette una pezza al cambio campo pareggiando 11-11. Come al mattino tutto rimandato alle riprese conclusive nelle quali esce allo scoperto per la seconda voglia l’orgoglio biancorosso. Un portentoso triplo di Carrasco con due uomini in base porta il punteggio sul 13-11 e a quel punto c’è un solo attacco ospite da respingere.Ares segna un punto che non basta a ribaltare la situazione che quindi rimane, seppur di una incollatura, a favore del Piacenza. Se la difesa è da rivedere, un plauso va all’attacco (13 valide) e soprattutto all’azzeccata rotazione dei lanciatori che man mano ha arginato, nei momenti topici, le mazze avversarie.

ARES 12 – PIACENZA BASEBALL 13

Formazione: Hernandez 2b/lan, Calderon ed, Cetti ec, Cufrè dh (Gerardi, Carrasco 3b), D’Auria 1b, Marelli ss, Albasi es (Contardi), Torelli 3b/ric, Carsana ric (Ramirez). Lanciatori: Sanna (rl3 bv4 bb1 k3 pgl2), Naccarella (rl0.2 bv1 bb1 k0 pgl0), Carrasco (rl1.1 bv2 bb0 k3 pgl0), Lovattini (rl0.2 bv2 bb2 k1 pgl0), Hernandez (rl3.1 bv6 bb1 k5 pgl1).

Gli altri risultati

Avigliana-Porta Mortara 2-0 (13-3; 8-4), Seveso-Brescia 0-2 (11-13; 6-7), Sala Baganza-Junior Parma 2-0 ( 10-8; 13-3).

Classifica

Avigliana, Brescia, Sala Baganza e Piacenza 1.000 (2-2-0), Porta Mortara, Ares, Junior e Seveso 0 (2-0-2).