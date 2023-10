Baseball – Piacenza U23 sconfitto a Collecchio e fuori dal Memorial Fontana

S’infrangono contro il Collecchio le speranze di semifinale per Piacenza Baseball al 2° Memorial Robert Fontana U23. Ai biancorossi serviva una vittoria ma nell’ultimo turno, in terra parmense, sono usciti sconfitti 6-1. S’è trattato di un derby più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale, quantomeno fino al quinto inning. Entrambe le squadre piazzavano il loro bottino di valide solo negli attacchi forieri di punti e così le due piacentine arrivavano al 3° inning fruttando il vantaggio di 1-0 che sarebbe durato fino a tutta la quarta ripresa. Con due out Hernandez andava in singolo, raggiungeva la seconda base su palla mancata e poco dopo veniva condotto a punto dal singolo di Di Ronza. Fino a quel punto era Piacenza che comandava con Collecchio tenuto in no-hit per quattro attacchi. I parmensi si sbloccavano al quinto e sesto attacco, quelli che facevano capitolare Piacenza.

Cinque battute valide, tra cui un triplo, ma anche un errore e tre basi per balls. La soluzione del derby stava tutta qui con Collecchio che volava in semifinale, contro Milano, e i nostri costretti ad abbandonare il torneo che l’anno scorso li aveva visti vincitori nella prima edizione. Un bilancio comunque accettabile ed incoraggiante per un team volutamente molto giovane che comunque, al di là delle tre sconfitte (contro la vittoria sugli Old Rags Lodi) ha sempre lottato con grinta e spirito di abnegazione senza farsi mai sottomettere nettamente dagli avversari. Il torneo approda così alle semifinali che saranno Milano-Collecchio e Codogno-Rho.

PIACENZA BASEBALL 0-0-1-0-0-0-0 1

COLLECCHIIO 0-0-0-0-4-2-R 6

Formazione: Hernandez 2B/3b, Pancini ric (Cepparulo lan), Giovanardi ec, Albasi ed (Mercedes ph), Marelli ss, D’Auria 1b, Gerardi es (Scrivani), Mandas dh (Lovattini lan), Di Ronza 3b/ric. Lanciatori: Sanna (rl4 bv0 bb5 k3 pgl0), Lovattini (rl0.1 bv2 bb3 k1 pgl2), Hernandez (rl 0.2 bv0 bb0 k0 pgl0), Cepparulo (rl1 bv2 bb0 k1 pgl3).