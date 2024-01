Baseball – Riparte il campionato indoor con il Piacenza impegnato a Seriate

Si apre domenica al palazzetto di Seriate (BG) la stagione giovanile indoor del Piacenza Baseball. Preludio a quella che sarà l’attività all’aperto che a partire da aprile vedrà tutte le giovanili impegnate nei rispettivi campionati. A scendere in campo a Seriate saranno i giovanissimi under8 del Piacenza Baseball, cui si aggiungeranno alcuni atleti del basso-lodigiano, in un torneo a 5 squadre comprendente anche Milano, Bovisio Masciago e le formazioni miste Brescia/Bollate e Bergamo/Seveso/Malnate.

Il regolamento è tagliato su misura per i piccoli esordienti che si cimenteranno sul diamante ricavato nel palazzetto di via Ugo Foscolo. Partite di 4 inning e limite di tempo di 40 minuti e di tre punti nelle fasi d’attacco. Un appuntamento al quale il Piacenza guarda con motivato interesse in quanto segna l’avvio di un percorso che deve portare, a fine stagione, alla formazione della squadra U12 agonistica del 2025, categoria nella quale quest’anno verrà invece presa una pausa visto che gran parte dei protagonisti della qualificazione ai play-off di quest’anno sono passati all’U14.

Il programma di domenica prevede alle 9,50 il confronto con Bergamo/Seveso/Malnate ed alle 10,40 quello con Bovisio.