Baseball – Tommaso Milani (Piacenza Baseball) al try-out azzurro U12 di Collecchio

Lo scorcio finale della stagione 2023 porta con sè la soddisfazione, in casa Piacenza Baseball, rappresentata dalla convocazione del giovane Tommaso Milani al try-out azzurro in programma domenica presso le strutture del Collecchio Baseball. Si tratta di un primo giro programmato dal CT della Nazionale U12 Stefano Burato in vista degli appuntamenti internazionali del 2024.

Sogno rappresentativa

Un sondaggio ad ampio raggio (domenica scorsa un altro try-out per atleti del centro-sud è stato ospitato a Macerata) per iniziare a testare i prospetti più interessanti della categoria. In primavera si formerà la rappresentativa azzurra al limite dei 12 anni.

Per Tommaso Milani, da tre anni nel settore giovanile del Piacenza Baseball, uno sprone non indifferente. Questo percorso potrebbe portarlo, almeno è l’auspicio, a vestire quanto prima la casacca azzurra in un impegno ufficiale.