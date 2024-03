Basket – Bakery Piacenza – Virtus Arechi Salerno, Live dalle 18

Trasferta lunghissima per la squadra di Coach Salvemini che affronterà Salerno, in quella che si preannuncia essere uno scontro chiave per raggiungere l’obiettivo salvezza. Dopo la vittoria contro Cassino, i Biancorossi puntano ad aniziare una striscia di vittorie fondamentali per affrontare la parte finale della regular season, ormai nelle sue fasi conclusive.

La Virtus di coach Amato, penultima del girone A, dopo due sconfitte consecutive ha un disperato bisogno di punti, per provare a dimenticare la brutta penalità di tre lunghezze che si porta sulle spalle da inizio stagione.