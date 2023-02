Maria Lucia Girometta: “Bene la nuova sede di Confesercenti a Bobbio, rilanciare la montagna sostenendo le attività”

“Leggo con grande piacere l’inaugurazione dell’ufficio di Confesercenti a Bobbio, a cui non ho potuto partecipare perché lontana da casa e apprendo, con entusiasmo, che il Direttore Fabrizio Samueli garantisce anche l’apertura una volta al mese anche a Ottone. In montagna dove purtroppo spesso vengono chiuse attività la notizia sicuramente sarà ben accettata, soprattutto da chi ogni giorno apre la propria attività con sforzo ma con tanto amore e speranza!”. Così Maria Lucia Girometta, vicesindaco di Ottone.

“Essere vicino alla gente della montagna è senza dubbio un aiuto allo spopolamento e avere un punto di riferimento in loco è indispensabile per chi deve percorrere molta strada per raggiungere chissà dare risposte. Per uno sviluppo della montagna sono necessarie strategie di gestione del territorio capaci di conciliare i nostri valori culturali ed economici”.”.

“E’ necessario sostenere l’attrattività della montagna con azioni rivolte non solo ai turisti ma anche ai residenti; la gente di montagna è molto orgogliosa e pertanto è utile essere consapevoli del ruolo sociale di chi vi abita, riconoscendo e premiando le iniziative più efficaci, innovative e

coraggiose, soprattutto quelle orientate all’attivazione di progetti per valorizzare alberghi, b&b, agriturismo e la creazione di marchi per i prodotti alimentari e per le azioni di marketing”.

“Dobbiamo rilanciare i prodotti locali, le antiche tradizioni e riscoprire il piacere di incontrarsi, di recuperare il senso di appartenenza, far rinascere i valori della propria terra e delle proprie radici. Tutto questo sarà sicuramente sostenuto da Confesercenti, di cui è nota la volontà di sviluppare i territori e stare vicino alla gente”.