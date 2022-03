Viaggio della solidarietà da Castel San Giovanni: beni portati al confine polacco, madre e figlia ucraine al sicuro in Italia – AUDIO

Da Castel San Giovanni alla Polonia per portare beni di prima necessità, dalla Polonia a Castel San Giovanni per accompagnare madre e figlia al sicuro. E’ l’esperienza di Maurizio Bertolotti che insieme agli amici Luigi Bianchi e Natalia Mokhnata ha affrontato questo viaggio della solidarietà per aiutare i profughi ucraini sul confine.

“Tutto il materiale caricato è stato prelevato presso il Centro Raccolta del Comune di Castel San Giovanni, che si ringrazia per organizzazione e disponibilità, oltre al materiale caricato dai nostri amici Luigi e Natalia, che hanno organizzato un ulteriore raccolta presso il Centro AutoMoto Detailing e Sanity Service di Pieve Porto Morone.

“Arrivati al confine abbiamo subito notato diversi aerei di colore grigio che attraversavano i cieli sopra di noi, a bassa quota, numerosi: la cosa ci ha un po’ inquietato. Loro li chiamavano “boeing”. Quando siamo arrivati in frontiera ci hanno spiegato che erano aerei di ronda dell’esercito americano, aerei impegnati in giri di ronda”.

“Dopo questo primo approccio con quella zona, abbiamo raggiunto l’accampamento vero e proprio. Molto movimento e scambi di beni lungo il confine, molta confusione in altre zone del campo. Per esempio, siamo andati a prelevare una donna con la figlia che avremmo dovuto accompagnare in Italia: si trovavano all’interno di una scuola adibita a rifugio e in quella scuola erano presenti davvero tante persone”.

“L’arrivo in Italia ha riservato una bella sorpresa. Madre e figlia, infatti, erano destinate a un ostello di Pieve Porto Morone. Durante il viaggio, però, uno del nostro gruppo è riuscito a sbrigare gran parte delle pratiche burocratiche, trovando anche una famiglia disposta a ospitarle”.

Una famiglia di Castel San Giovanni che senza dubbio ha dato più calore e accoglienza di un ostello, quindi il classico lieto fine.