Biblioteca Passerini-Landi presentazione del progetto nuova segnaletica e nuovo settore d’ingresso

Biblioteca Passerini – Landi da gennaio 2024 ha inaugurato la nuova segnaletica informativa e i nuovi settori di ingresso da Via Carducci e da Vicolo S. Pietro. Le novità sono il frutto di un progetto che aveva due obiettivi: la revisione integrale della comunicazione interna ed esterna della biblioteca, con indicazione di percorsi semplici da seguire per raggiungere i diversi ambienti e servizi; l’inserimento nelle zone d’ingresso delle biblioteche Passerini-Landi e Giana Anguissola di elementi d’arredo intesi a creare un ambiente più accogliente ed in grado di valorizzare le collezioni documentarie e i servizi offerti.

Biblioteca Passerini-Landi scopo della nuova segnaletica

Lo scopo del progetto è di far sentire gli utenti il più possibile a proprio agio all’interno della biblioteca, favorendo l’aspetto relazionale e l’utilizzo più consapevole di uno spazio pubblico particolare come quello di Palazzo San Pietro. La nuova segnaletica ha inoltre la finalità di rendere gli utenti il più possibile autonomi nell’individuare e raggiungere le varie zone della biblioteca.

Biblioteca Passerini-Landi il progetto

Il progetto presentato sul bando del Piano bibliotecario regionale 2022 e ha ottenuto un finanziamento di € 24.000 dalla Regione Emilia-Romagna. Il costo complessivo è di € 72.220, di cui 48.220 a carico del Comune.

Il sistema di comunicazione e segnaletica della biblioteca risultava inadeguato e incoerente rispetto all’assetto degli spazi, delle collezioni e dei servizi che è mutato nel tempo e che potrà subire cambiamenti in futuro. Si è reso pertanto necessario utilizzare un sistema di segnalazione estremamente flessibile e facilmente modificabile, ma al contempo in grado di comunicare con efficacia e gradevolezza.

Biblioteca Passerini-Landi progetto grafico

Il progetto grafico curato dall’architetto Filippo Partesotti, a partire dall’ideazione di un nuovo logo, adatto in particolare alla comunicazione sul web e sui social media, e di una immagine grafica coordinata per tutti gli aspetti di comunicazione della biblioteca. Il progetto comunicativo ha tenuto conto dei diversi ambienti della biblioteca, dei percorsi interni e dei bisogni informativi degli utenti. Inoltre l’uso dei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa per favorire l’inclusione di persone con difficoltà di lettura, con indicazione di percorsi semplici da seguire per raggiungere i diversi ambienti e servizi.

La cura dei particolari

Particolare cura posta nel definire la comunicazione dei settori d’ingresso delle due biblioteche resi più accoglienti grazie a banner esterni di segnalazione del servizio, a nuovi punti di prima informazione e orientamento, a bacheche informative ed espositori per le novità librarie.

La sezione Young

Dedicata un’intera sala alla sezione Young con proposte di lettura che vanno incontro ai gusti e alle tendenze dei giovani utenti, fra cui diverse serie di Manga appositamente acquistate che hanno fatto raddoppiare i prestiti di questa sezione.

Interventi nella zona ristoro

Si è inoltre intervenuti nella zona ristoro al piano terra mediante pannelli comunicativi gradevoli e lavabili. Sono stati acquistati nuovi scaffali per ampliare il settore a scaffale aperto della biblioteca al primo piano.