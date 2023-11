Biglietti omaggio Mario Biondi. Al Teatro Regio di Parma il 27 novembre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Mario Biondi in programma lunedì 27 novembre al Teatro Regio di Parma.

Il Teatro Regio di Parma si raggiunge facilmente in 9 minuti dal casello autostradale di Parma.

Mario Biondi – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Mario Biondi

Teatro Regio di Parma

lunedì 27 novembre – ore 21.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto BIONDI PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati; posti di Palco Laterale. Biglietto valido per 1 persona (altri vicini acquistabili direttamente alla biglietteria).

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Mario Biondi in concerto a Parma

Le sorprese continuano con l’espansione del cartellone di “Tutti a Teatro 2023/2024”! Mario Biondi, dopo il lancio del nuovo singolo “My Favorite Things,” torna nella sua amata Parma.

Un Concerto Eccezionale in Arrivo

L’evento tanto atteso è programmato per lunedì 27 novembre 2023 alle ore 21:00 presso il Teatro Regio di Parma.

La nona edizione della rassegna “Tutti a Teatro” è realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli, in collaborazione con Arci Parma.

Il nuovo singolo di Mario Biondi, “My Favorite Things,” anticipa il suo prossimo progetto discografico previsto in uscita quest’autunno. La reinterpretazione del celebre brano di Julie Andrews è solo uno degli straordinari brani che Mario Biondi porterà sul palco. Questo tour teatrale promette uno spettacolo mai visto prima, con caratteristiche uniche.

Dopo un’estate ricca di impegni, tra date in Italia e all’estero, Mario Biondi si prepara per mesi altrettanto intensi. L’artista eseguirà i suoi brani più noti e amati, presentando al pubblico anteprime della sua prossima opera discografica. Questo nuovo progetto si focalizzerà sul repertorio e sullo stile crooning che mette in risalto la sua inconfondibile voce in un’atmosfera calda e intima. Questo stile caratterizza la sua anima soul jazz ed è uno dei pilastri del nuovo disco e degli spettacoli in arrivo.

Informazioni sul Concerto

I biglietti per questo straordinario evento sono disponibili per l’acquisto tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR). Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di vivere un’indimenticabile serata musicale con Mario Biondi a Parma!

Mario Biondi a Parma

Mario Biondi

Teatro Regio – Parma

lunedì 27 novembre – ore 21.00

CALENDARIO PROSSIME DATE

Data Orario Città Luogo Artista Prezzo 18 nov 2023 sab 21:00 CATANIA Teatro Massimo Vincenzo Bellini Mario Biondi da € 39,10 19 nov 2023 dom 21:00 PALERMO Politeama Garibaldi Mario Biondi da € 39,10 22 nov 2023 mer 21:00 MILANO Teatro Lirico Giorgio Gaber Mario Biondi da € 34,50 24 nov 2023 ven 21:00 TORINO Conservatorio G. Verdi Mario Biondi da € 46,00 27 nov 2023 lun 21:00 PARMA Teatro Regio Mario Biondi da € 37,00 28 nov 2023 mar 21:00 RAVENNA Teatro Alighieri Mario Biondi da € 28,75 29 nov 2023 mer 21:00 FERMO Teatro dell’Aquila Mario Biondi da € 46,00 04 dic 2023 lun 21:00 NAPOLI Teatro Bellini Mario Biondi da € 36,80 05 dic 2023 mar 21:00 ROMA Teatro Brancaccio Mario Biondi da € 46,00 10 dic 2023 dom 21:00 BELLUNO Teatro Comunale Mario Biondi da € 34,50 11 dic 2023 lun 21:00 TRENTO Teatro Auditorium Santa Chiara Mario Biondi da € 40,00

La tabella elenca le date, gli orari, le città, i luoghi, l’artista e i prezzi per gli spettacoli di Mario Biondi in diverse città italiane nel novembre e dicembre 2023.

Per l’acquisto dei biglietti

Mario Biondi Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound – Piacenza 24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Per chi desidera acquistare biglietti può chiamare al 0521 706214 (oppure scrivere a media@caosparma.org).