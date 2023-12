Bilancio di fine anno e progetti per il 2024 per Borgonovo con la Sindaca Patelli

Bilancio di fine anno un passaggio obbligato per i governatori delle città della nostra provincia. Aria di soddisfazione per la Sindaca di Borgonovo Monica Patelli per gli obiettivi raggiunti nel 2023, per il nuovo anno altri traguardi in lista.

Bilancio di fine anno il 2023

“Sicuramente ci stiamo lasciando alle spalle un anno impegnativo ma anche di buoni risultati – racconta la prima cittadina di Borgonovo Monica Patelli – mi sento da subito il dovere di ringraziare tutto il personale, i dipendenti comunali, il municipio continuerà nei prossimi anni ad investire sulla loro professionalità e competenza. Un grazie va anche al territorio ed in particolare alle associazioni del nostro paese, ma anche a tutte le realtà presenti sul territorio”.

Bilancio di fine anno risultati importanti

“Sul fronte dei risultati siamo riusciti a completare il cantiere della mensa della scuola primaria – ancora la Sindaca di Borgonovo -che aveva una storia un po travagliata che andava avnti da oltre 10 anni, siamo riusciti ad ampliare la cucina e a completare l’acquisto di diversi arredi per una cifra importante oltre 150 mila euro.

Audio intervista con la Sindaca Monica Patelli

Bilancio di fine anno nuovi asfalti e nuovo asilo nido

Ampio anche il programma di manutenzioni programmate con strade asfaltate in paese e nelle frazioni per un importo di 420 mila euro. Da settembre scorso abbiamo avviato un nuovo cantiere grazie al PNRR, per il nuovo asilo nido. Il 2023 è stato caratterizzato dall’estinzione di un mutuo che ha permesso di lasciarci alle spalle una fase travagliata di pre dissesto, qui abbiamo stanziato 180 mila euro per lasciarci alle spalle questo passato pesante.

Programmi per il 2024

“Il primo obiettivo del nuovo anno – racconta Patelli – innanzitutto continuare a fare quadra con il nostro paese e ci tengo a rimarcare il progetto che è in divenire con la Val Tidone con i comuni di Ziano, Pianello e Alta Val Tidone. Il progetto si chiama Val Tidone il gusto si fa in quattro, si tratta di marketing territoriale, con questa operazione a Borgonovo contiamo di ridare vita al comitato commercianti. Un obiettivo concreto e ambizioso di portare persone nella nostra vallata”.

“Riqualificheremo anche un piccolo parco giochi – indica la Sindaca di Borgonovo – trasformandolo in inclusivo, si tratta di un’0area dietro l’ex convento dei frati San Bernardino, il tutto dovrebbe essere pronto per la prossima primavera”.

Nuovo asilo e nuovo PUG

“Realizzeremo anche la nuova pesa pubblica che agricoltori e non solo ci hanno ripetutamente richiesto, proseguiranno i lavori del nuovo asilo nido di cui ho già anticipato, cuberà circa 2 milioni e 800 mila euro. Si tratta di una nuova struttura a basso impatto ambientale, facendo molta attenzione all’efficentamento energetico. “Dovremo poi affrontare – anticipa Patelli – tutto il percorso per adottare il nuovo piano urbanistico il PUG che riguarderà lo sviluppo futuro di Borgonovo”.

Gli auguri per il nuovo anno

“Il mio augurio è di una buona fine e un migliore inizio – ancora Patelli – facendo attenzione alla tutela dei valori di una volta, dobbiamo cercare di non farci sempre travolgere dai ritmi frenetici della quotidianità, apprezzando sempre più i volori semplici e concreti come stare insieme, in famiglia. Aggiungo un agurio di tanta salute a tutti i cittadini.