Approvata la variazione di bilancio: “Siamo sulla strada giusta”. Centrodestra contrario: “Sperpero di denaro pubblico”. Astenuta ApP: “Manca piazza Cittadella” – AUDIO

Approvata senza il placet della minoranza la variazione di bilancio proposta dall’amministrazione comunale. Tanti i temi discussi dall’assemblea, in primis il tema dell’accoglienza ai minori non accompagnati.

Il tema dell’accoglienza dei minori è tracciato dall’assessore ai Servizi Sociali, Nicoletta Corvi. “Stiamo procedendo su due livelli di intervento. Un livello che dipende da un obbligo di legge al quale non possiamo sottrarci: dobbiamo per legge accogliere e tutelare i minori non accompagnati che giungono sul nostro territorio. L’altro livello riguarda il dovere di dare a questi ragazzi una chance, una prospettiva di vita. Per affrontare questi temi ci siamo confrontati costantemente con questura e prefettura, abbiamo effettuato controlli. Perché occorre fare un discernimento: ci sono ragazzi sui quali investire per cercare di offrire loro un futuro, mentre ci sono altri ragazzi che ragionano con altri parametri e questi sono stati allontanati da Piacenza. Proprio perché stiamo parlando di soldi pubblici, non possiamo prendere con sufficienza questo problema. Per coloro che lo meritano siamo impegnati per incentivare la crescita di una rete solidale e le attività da svolgere”.

Una variazione che però non ha accolto il favore delle opposizioni.

IL DIBATTITO

Alternativa Per Piacenza non ha partecipato al voto. “Per noi resta pendente il tema legato a Piazza Cittadella e questo rappresenta un’offesa al buonsenso”, commenta Stefano Cugini.

Massimo Trespidi annuncia il voto contrario. “Si tratta di sperpero di denaro pubblico, i cittadini vi richiamano alla responsabilità. Non si spiegano altrimenti iniziative borderline per quanto riguarda la legittimità degli atti: mi riferisco al portavoce. Abbiamo parlato di minori non accompagnati, ma non avete fatto nulla di straordinario: con 20 milioni di avanzo non volevate fare il vostro dovere?”, commenta Trespidi.

Voto contrario per Fratelli d’Italia, come spiega Gloria Zanardi. “Questa manovra non ci convince per la leggerezza con cui questa amministrazione sta affrontando queste spese e per il fatto che, variazione dopo variazione, le proposte di Fratelli d’Italia non sono mai state nemmeno prese in considerazione”.

Ovviamente favorevole il Pd, come conferma Andrea Fossati. “Fondi e contributi per il supporto ai minori non accompagnati, ma anche per le necessità dei piacentini. Abbiamo poi un ricco piano occupazionale che vede già 35 nuove assunzioni. I fatti li abbiamo messi in campo, abbiamo messo in campo una visione della città, non ultima per quanto riguarda il nuovo ospedale. Il portavoce è una figura strategica che mira a far comprendere ai cittadini le scelte dell’amministrazione.

IL PORTAVOCE DEL SINDACO? TROPPI SOLDI

Massimo Trespidi (Barbieri sindaco – Liberi con Trespidi) attacca la giunta sulla questione legata al portavoce e a Piacenza Expo. “Vi sono dei problemi che vanno affrontati a livello di bilancio. Innanzitutto la questione legata al portavoce. Non solo costerà ai piacentini oltre 73 mila euro all’anno, ma nella delibera si legge che questa figura avrà il compito di coadiuvare il sindaco nel mantenere rapporti di carattere politico-istituzionale. Carattere politico? A questo punto il sindaco avrebbe dovuto pagare il portavoce di tasca sua, non coi soldi dei cittadini. Inoltre viene considerato alla stregua di un funzionario. Ma trattandosi di una figura di categoria C, non essendo laureata ma solo diplomata, non dovrebbe percepire uno stipendio di questa entità: cosa ne pensano gli altri funzionari di categoria C? Cosa ne pensano i sindacati?” Trespidi è poi tornato sulla questione di Piacenza Expo: “Non è più una portaerei, ma solo una barchetta”.

Parte del centrodestra ha criticato ancora la scelta di innalzare l’IRPEF considerato l’avanza di circa 20 milioni di euro: “I soldi c’erano, nessun bisogno di alzare le tasse”, commentano.

“L’avanzo di 20 milioni dimostra che l’amministrazione non è stata in grado di spendere questi soldi”, commenta Jonathan Papamarenghi, di Forza Italia.