Bilancio partecipativo del Comune di Piacenza, l’Assessora Groppelli: “Progetti concreti creati dai cittadini” – AUDIO

Presentate le tappe e le modalità di coinvolgimento dei cittadini nel Bilancio partecipativo del Comune di Piacenza. Il calendario di incontri pubblici si apre sabato 13 aprile con la prima assemblea di presentazione dell’iniziativa alla Biblioteca Passerini Landi.

L’amministrazione comunale di Piacenza vuole sperimentare il bilancio partecipativo come innovativo strumento di coinvolgimento e partecipazione, attraverso il quale le persone che vivono la città (residenti e city user) possono decidere come utilizzare una parte della spesa per investimenti del bilancio comunale.

Cittadini, associazioni e piccoli gruppi – spiega l’Assessora alla Partecipazione Groppelli – potranno creare dei progetti con delle caratteristiche precise che verranno comunicate in corso d’opera.

Per il suo primo bilancio partecipativo il Comune di Piacenza ha stanziato 210.000 euro (Iva inclusa) che saranno utilizzati per finanziare almeno 7 progetti pensati per migliorare o rigenerare gli spazi pubblici in un’ottica di sostenibilità ambientale e transizione ecologica.

Cos’è il bilancio partecipativo

E’ una quota del bilancio comunale messa a disposizione dei cittadini. Partendo da un’idea e lavorando su delle realizzazioni che si andranno a compiere potranno dare delle progettazioni che si andranno concrete. Quindi non solo un’indicazione, ma una progettazione vera e propria.

Bilancio partecipativo del Comune di Piacenza, l’Assessora Groppelli – AUDIO

Il progetto

Clicca qui per avere le informazioni per partecipare al progetto

Il progetto, sotto l’egida del direttore generale Luca Canessa, coinvolge diversi servizi comunali, alcuni dei quali rappresentati nell’occasione: Maurizio Prazzoli per i Sistemi Informativi, Nicoletta Rebecchi per l’Ufficio Partecipazione, il responsabile del Servizio Verde e Decoro urbano Vittorio Omati e Gianluca Malagò del Servizio Lavori Pubblici. L’assessora Groppelli ha rivolto un ringraziamento anche all’indirizzo di Csv Emilia e Ufficio Territoriale Scolastico, che collaboreranno nella divulgazione e promozione del percorso.