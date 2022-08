Bimbo di due anni cade dal balcone di casa a Castellarquato, grave: trasportato a Parma in eliambulanza

Bimbo di due anni cade dal balcone di casa, dramma a Castellarquato. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Il piccolo, dopo la caduta, ha riportato diverse lesioni e traumi e i sanitari hanno disposto per lui il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. La dinamica è ancora da accertare con precisione. Pare però che il bimbo, di due anni, sia uscito sul balcone della propria abitazione. Su quel balcone pare che la famiglia tenesse una sorta di scala o sgabello sul quale il piccolo sarebbe salito per poi perdere l’equilibrio e cadere. Un salto di tre o quattro metri in seguito al quale il bambino ha riportato gravi fratture e anche un trauma cranico. Sul posto anche i carabinieri.