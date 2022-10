Unità cinofile al Cheope, blitz antidroga tra gli studenti in attesa di recarsi a scuola

Blitz antidroga tra gli studenti in attesa di recarsi a scuola. E’ accaduto questa mattina. Nel mirino degli agenti la zona del Cheope: oltre a ospitare diversi istituti, infatti, questa area rappresenta un punto di ritrovo per centinaia di studenti in attesa di recarsi sul bus, insomma una zona nevralgica. Gli agenti di polizia, supportati dalle unità cinofile della guardia di finanza, hanno sottoposto a controlli numerosi giovanissimi. Ancora non sono chiari gli esiti dell’operazione ma pare proprio che alcuni ragazzi siano stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish: per loro è scattata la segnalazione alla prefettura.