Segnalati bocconi avvelenati, controlli alla Farnesiana ma nessun ritrovamento: effettuata la pulizia delle aree verdi

Hanno dato esito negativo i controlli effettuati nella mattinata di oggi, giovedì 18 aprile, nella zona della Farnesiana, a partire dalla segnalazione che il Comando di via Rogerio ha ricevuto domenica scorsa riguardo a sospetti bocconi avvelenati nell’area di sgambamento cani di via Penitenti, adiacente alla Tangenziale e ai giardini “Placido Rizzotto”.

Chiusa al pubblico, in questi giorni, in via precauzionale, l’area è stata oggetto stamani degli accertamenti condotti da una pattuglia della Polizia Locale, affiancata dall’Unità Cinofila Antiveleno dell’Arma e dal Corpo dei Carabinieri Forestali, il cui intervento è stato richiesto dall’Ufficio Tutela Animali del Comune.

“Contestualmente – spiega l’assessora Serena Groppelli – abbiamo attivato i tecnici dell’Ufficio Verde per procedere alla pulizia e alla potatura non solo dell’area di sgambamento in questione, ma anche di quelle di via Marinai d’Italia e via Rigolli. La bonifica è stata completata senza rinvenire altri elementi che destassero preoccupazione, ma siamo in attesa del risultato delle analisi chimiche che il Servizio Veterinario dell’Ausl sta effettuando sul campione prelevato domenica scorsa. Colgo l’occasione per ringraziare le Forze dell’ordine intervenute, così come i cittadini che, segnalando con tempestività la presenza di potenziali pericoli, sono d’aiuto sia agli altri proprietari di cani, sia alle istituzioni chiamate a tutelare l’incolumità di tutti”.