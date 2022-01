Presentazione dell’album “Vie, Voyage vocal de la France à l’Italie” il 15 gennaio all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

«In questa musica la voce non basta; il dialogo costante fra canto e pianoforte deve tradursi in un connubio d’intenti declinato sotto l’ala ispiratrice di un gioco di respiri, di rimandi continui al flusso della melodia e di un percorso vocale che nasce sotto il denominatore comune del canto come intonazione poetica, che sia essa espressione di sentimenti, di emozioni interiori o di sensazioni suscitate dalla contemplazione della natura».

Così scrive l’illustre musicologo Alessandro Mormile a proposito dell’album Vie, Voyage vocal de la France à l’Italie, opera d’esordio per il duo musicale Federico Longhi (baritono) e Maria Cristina Pantaleoni (Pianoforte), prodotto dall’etichetta discografica Da Vinci Classics, uscito il 17 settembre 2021, e dedicato alla musica da camera italiana e francese che verrà presentato al pubblico piacentino

Sabato 15 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano – via S. Eufemia, 13 a Piacenza. Gli autori eseguiranno dal vivo brani contenuti nel CD e dialogheranno con il musicologo Alessandro Mormile.Ampio il contenuto: si parte in terra francese con brani di Reynaldo Hahn e gli immancabili Charles Gounod, Gabriel Fauré e Jules Massenet e Claude Debussi, accanto a César Franck e alla compositrice Cécile Chaminade, quasi un unicum nella storia musicale del Tardo Ottocento francese, da molti ritenuta la creatrice della tradizione francese della “chanson” e antesignana di Edith Piaf (a cui pure Longhi ha recentemente dedicato un concerto intitolato Avec amour); L’Italia è rappresentata Francesco Paolo Tosti, il più amato e importante autore di musica vocale cameristica italiano, del quale si ascoltano tra le tante alcune celebri melodie, come Ideale, A vucchella e L’ultima canzone.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al 333/5320655 oppure via mail a amiciliricapiacenza@libero.it e nel rispetto delle normative anti Covid (mascherina FFP2 e green pass)