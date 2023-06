“Borgo in fiore” a Caminata di Alta Val Tidone il 18 giugno. I fiori della primavera, il profumo della lavanda e il fascino di un antico borgo fortificato sono le caratteristiche di una domenica davvero suggestiva da passare nel piacentino. L’evento doveva svolgersi lo scorso maggio, ma poi era stato rinviato causa il maltempo.

“Borgo in fiore” a Caminata di Alta Val Tidone il 18 giugno

Dopo il rinvio per il maltempo, “Borgo in fiore” tornerà domenica 18 giugno 2023 ad animare i vicoli, i cortili e le caratteristiche piazzette del paese di Caminata, frazione di Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza.

La manifestazione porterà nel cuore del borgo fortificato allestimenti floreali, hobbisti ed espositori di prodotti per la vita all’aria aperta e il benessere. In calendario ci sono anche spettacoli ed eventi per grandi e bambini e saranno inoltre presenti, con le proprie proposte, alcune associazioni attive nel territorio come “Il Sentiero del Tidone” e “I Sigülô ad Tàrvós”.

Il programma della giornata

Prevede alle 10.30 il saluto delle autorità e il taglio del nastro. A seguire ci sarà la possibilità, all’ora di pranzo, di mangiare grazie alla presenza di “food truck”. Alle 15 Anja Werner, architetto paesaggista, terrà un incontro sul tema “Come scegliere le piante del proprio giardino” e, in contemporanea, avrà luogo un laboratorio rivolto ai bambini. Per i più piccoli, a seguire, ci sarà “Bubble on circle”, spettacolo del mago Mariano Guz.

Gruppo FAI Giovani e con la Delegazione FAI di Piacenza

Per l’occasione è confermata la collaborazione con il Gruppo FAI Giovani e con la Delegazione FAI di Piacenza che, in occasione della manifestazione, proporranno l’iniziativa “A spasso per Caminata”, un itinerario attraverso l’omonimo borgo, di grande importanza nel Medioevo, per scoprirne storia, curiosità e luoghi di interesse storico, artistico e culturale, immersi nel paesaggio bucolico dell’Alta Val Tidone.

Le visite sono aperte a tutti

Si terranno domenica 18 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultima visita della mattina alle 13, ultima visita del pomeriggio alle 18). Le visite saranno a contributo (minimo di 3 euro per gli iscritti FAI e di 5 euro per i non iscritti, per i visitatori con bambini tra i 6 e i 16 anni si prevede un contributo forfettario di 2 euro in aggiunta al contributo del/dei genitore/i accompagnatore/i) e i contributi raccolti saranno destinati al recupero di un bene, che verrà individuato nelle zone colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna.

Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI o rinnovare la propria tessera. I giovani dai 18 ai 35 anni potranno iscriversi o rinnovare alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 €. La formazione dei gruppi di visita si farà al banchetto FAI presso il nuovo municipio in via Vittorio Emanuele 33 (per informazioni piacenza@faigiovani.fondoambiente.it).

A organizzare la manifestazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è l’agenzia MOOD Eventi e Comunicazione di Piacenza.