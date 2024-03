Borseggiatori professionisti in azione, individuati e denunciati al termine di complesse indagine – IL VIDEO

La Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha individuato una coppia di cittadini cubani, un uomo ed una donna irregolari sul territorio, rispettivamente di 45 e 32 anni, quali autori di un borseggio all’interno di un ristorante di via Emilia Parmense occorso in data 16 ottobre 2023.

L’uomo dopo essersi seduto ad un tavolo dell’esercizio commerciale, ha svolto il compito di palo, fingendo di non conoscere la compagna. Questa, fingendosi anch’essa un’avventrice del locale, si è accomodata alle spalle della vittima: approfittando di un momento di distrazione, le ha sottratto la borsa contenente soldi e dispositivi elettronici per complessivi 3500 euro circa. La donna, nel commettere il furto, ha dimostrato grande manualità, riuscendo in meno di 30 secondi ad occultare la borsa della vittima e darsi alla fuga. E’ salita poi a bordo di un’auto guidata dal complice.

Gli investigatori della Mobile hanno analizzando le telecamere interne ed esterne al locale, hanno individuato i volti dei ladri e la targa del veicolo, una Fiat 500 presa a noleggio. Sono così riusciti ad accertare che i due avevano noleggiato il mezzo utilizzando un documento falso, sul quale però era presente la vera foto dell’uomo.

La professionalità dimostrata durante il colpo e l’utilizzo di documenti falsi faceva capire agli investigatori che erano di fronte ad una coppia di ladri specializzati in questa tipologia di colpi.

Con l’utilizzo di un sistema di comparazione dei volti rilevati, con quelli di soggetti che avevano commesso reati simili, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei due borseggiatori. Per loro è scattata la denuncia per furto in concorso.

A carico della coppia è stato emesso il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari.

Sono tuttora in corso le indagini della Squadra Mobile per verificare il coinvolgimento della coppia in altri furti.