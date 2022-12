“Boxing Day” della Salus et Virtus, l’appuntamento di fine anno è in programma venerdì 23 dicembre dalle ore 20 30 al Palazzetto dello Sport di Piacenza. Il classico evento che ogni anno si rinnova sotto le feste in questo 2022 anticipa al 23 dicembre.

Sul ring del Palazzetto di via Alberici a Piacenza pugili di esperienza e tecnica sapranno regalare spettacolo e entusiasmo, pronti a dare il meglio sul ring di casa.