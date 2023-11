Acer e Comune di Sarmato progettano il futuro degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Acer e Comune di Sarmato insieme per progettare il futuro degli alloggi ERP. Primo incontro del presidente Bergonzi con i Sindaci del territorio per studiare soluzioni comuni al miglioramento della qualità dell’abitare nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Claudia Ferrari: «Il nostro è un paese per giovani. Dobbiamo sostenerli»

Acer, inizia da Sarmato il giro degli incontri con i sindaci del territorio

E’ iniziato a Sarmato il giro dei colloqui previsti dal presidente di Acer Marco Bergonzi con i Sindaci del territorio proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Claudia Ferrari ha presentato al presidente e al direttore di Acer Stefano Cavanna la situazione attuale, sottolineando la volontà di aumentare se possibile la disponibilità di alloggi ERP, in prospettiva anche di dare un appoggio alle giovani coppie. «Il nostro Comune – spiega il Sindaco – è in controtendenza per le nascite. Abbiamo un boom di nuovi nati e, proprio per questo, stiamo studiando anche l’allargamento dell’asilo, sia in termini di aule che di spazi esterni come il giardino». Un’isola felice quella di Sarmato, con le scuole nel centro del paese e la via Emilia ben distante a fare da cornice.

Riqualificazione energetica e miglioramento sismico

Tra i progetti in essere, quello più immediato rientra nel Bando di riqualificazione energetica e miglioramento sismico presentato da Acer ai Comuni nelle scorse settimane: «Si tratta dell’edificio di via De Gasperi – spiega il sindaco Ferrari – e il progetto già realizzato a suo tempo dagli uffici di Acer potrebbe essere presentato proprio per il Bando che scade a fine aprile. Vorremmo che Acer potesse predisporre già altri progetti che abbiamo in mente in modo tale da essere pronti quando esce un Bando. Le tempistiche, infatti, sono sempre talmente strette che bisogna portarsi avanti per farsi trovare pronti al momento giusto».

Da parte di Acer la massima disponibilità alla collaborazione con il Comune: «Il nostro obiettivo – sottolinea il presidente Bergonzi – è quello di spingere a livello centrale per un piano case che risponda finalmente alla crescente richiesta delle famiglie in lista di attesa. Al tempo stesso, farci trovare pronti con progetti che possano ottenere i finanziamenti grazie ai Bandi regionali e che consentano anche a piccoli Comuni di poter riqualificare l’importante patrimonio di edilizia residenziale pubblica che hanno a disposizione».