La rassegna di escursioni “Val Tidone Lentamente” si “sposta” nella parte bassa della vallata il 6 novembre

La rassegna di escursioni “Val Tidone Lentamente” si “sposta” nella parte bassa della vallata per il nuovo appuntamento previsto per domenica prossima 6 novembre: la nuova iniziativa infatti prevede di percorrere un itinerario naturalistico, nel territorio comunale di Castel San Giovanni, alla scoperta di zone sconosciute a molti ma altrettanto singolari e interessanti: fontanili e prati permanenti saranno infatti gli spazi che caratterizzeranno la camminata, organizzata dalla guida esperta escursionistica ambientale AIGAE Giuseppe Noroni. Il percorso si snoderà tra Fontana Pradosa, frazione di Castel San Giovanni, e l’argine del fiume Po, un paesaggio unico soprattutto in questa parte di stagione, dove i colori autunnali fanno da “cornice naturale” a tutto il contesto.

L’escursione prevede il ritrovo a Fontana Pradosa di Castel San Giovanni in piazza Bergonzi alle ore 9:15 e partenza alle ore 9:30 e un percorso ad anello di circa 14 chilometri di tipo escursionistico e adatto a tutti senza dislivelli in salita. Pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio.

La quota di partecipazione è di € 10: l’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Sabato 5 novembre e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Giuseppe Noroni tramite i seguenti riferimenti: telefono 3297265227 (anche WhatsApp) oppure tramite email nomad.geography@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu