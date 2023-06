Castel San Giovanni, il cadavere di un uomo trovato in un cantiere edile: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato all’interno di un cantiere edile di Castel San Giovanni. Il ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio, in via Primo Maggio: al loro arrivo, gli operai hanno trovato il corpo esanime e hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona, ancora da identificare. Sul posto anche i carabinieri che ora stanno cercando di dare un nome e un cognome alla vittima. Ancora da chiarire cosa abbia ucciso l’uomo.

Da quanto si apprende, il cantiere edile dove è stato trovato il cadavere sarebbe fermo da alcuni anni a causa del fallimento della ditta che si stava occupando dei lavori. Solo recentemente un’altra azienda sarebbe subentrata facendo in modo di far ripartire l’attività. Secondo quanto raccontano i residenti, in questi anni il cantiere abbandonato sarebbe divenuto nel corso del tempo ritrovo per senzatetto e tossicodipendenti. Non è dunque da escludere una tragedia accidentale o comunque per cause naturali.

I militari comunque, per ora non escludono alcuna ipotesi. Una prima importante informazione sarà l’identità della vittima: conoscere il suo nome permetterebbe almeno di contestualizzare, o meno, la presenza dell’uomo in quel cantiere.

Leggi anche: Il cadavere di un uomo trovato tra i campi di San Polo