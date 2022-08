Cade da un’impalcatura di tre metri, il cane dei vicini lo nota e lancia l’allarme: il noto ristoratore Vittorio ricoverato a Parma

Cade da un’altezza di circa tre metri, salvato dal cane dei vicini di casa. Protagonista di questo drammatico episodio, Vittorio Ferrari, ristoratore molto conosciuto a Piacenza per la sua Trattoria “Da Vittorio”. L’uomo, 63 anni, si trovava nella sua abitazione di Campadone, frazione di Calendasco. Nello specifico era in cima a una impalcatura per effettuare alcuni lavori di manutenzione al tetto dell’edificio. Per motivi da chiarire il 63enne è caduto compiendo un volo di tre metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto Vittorio in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ancora ricoverato. Dopo la caduta è stato il cane dei vicini di casa a dare l’allarme, iniziando ad abbaiare fino ad attirare l’attenzione dei proprietari i quali hanno allertato i soccorsi.