Cade tra i boschi di Coli e si ferisce, soccorso con l’elicottero

Cade mentre percorre un sentiero, soccorso in elicottero. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Un uomo di 44 anni si trovava tra i boschi di Coli lungo il fiume Perino quando, per motivi da chiarire, è scivolato ed è caduto. Nella caduta ha riportato diverse ferite e lesioni, impossibile per lui muoversi. E così gli amici hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Con l’aiuto dell’elicottero i soccorritori sono riusciti a caricare il ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.