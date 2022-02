Calcio dilettanti, i risultati: la Castellana Fontana si aggiudica il derby

Dopo due mesi e lo stop causato dalla situazione pandemica, sono tornate in campo durante questa domenica tutte le categorie del Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Segui le news relative al Calcio dilettanti piacentino su RADIO SOUND

Eccellenza

Il Nibbiano&Valtidone non va oltre lo 0-0 nell’anticipo del sabato contro il Felino. La squadra del patron Alberici è ora terza con una partita in meno rispetto al Cittadella (primo) e al Colorno (secondo). Pareggia 1-1, invece, l’Agazzanese in casa dell’Arcetana dopo una sfida combattuta. Per gli amaranto la rete è firmata da Rantier.

In campo anche:

Bibbiano San Polo-Real Formigine 2-1

Campagnola-Cittadella Vis Modena 2-3

Modenese-Fidentina 1-1

Rolo-Colorno 0-4

Salsomaggiore-Sanmichelese 2-0

A riposo il Piccardo Traversetolo.

Promozione

La Castellana Fontana vince e convince nel derby contro il Gotico Garibaldina (2-0). Cade la Pontenurese in casa del Noceto per 2-0. Sconfitta anche per il Vigolo Marchese: il Carignano rimonta lo svantaggio iniziale e si impone 2-1. Vittoria, invece, in esterna per l’Alsenese in casa della Polisportiva Il Cervo con un netto 4-1. Infine, la Bobbiese batte in esterna di misura 1-0 il Fiore Pallavicino.

In campo anche:

Langhiranese-Fornovo Medesano 2-2

Tonnotto San Secondo-Viarolese 2-0

Prima Categoria

Vince 1-0 il Carpaneto Chero contro la Sannazzarese. Cala il poker lo Ziano in casa contro il Fidenza (4-0). La Sarmatese supera in casa 2-1 la Pontolliese Gazzola.

In campo anche:

Rottofreno-Spes Borgotrebbia 0-1

Vigolzone-Zibello Polesine 1-1

Sporting Fiorenzuola-Podenzano 0-1

A riposo la Borgonovese

Seconda Categoria

Nel girone A, la capolista Junior Drago vince in trasferta 1-0 sul campo del San Lazzaro. Il San Nicolò Calendasco si impone in casa 2-1 nel match contro il Rivergaro. Il San Giuseppe pareggia 1-1 contro il Gossolengo Pittolo.

In campo anche:

Audax Libertas-Bobbio Perino 1-2

San Corrado-San Rocco 0-1

Niviano-Gragnano 1-0

San Filippo Neri-Turris 2-3

Nel girone B, invece, il Vicofertile cresce nel finale e rimonta fino al 5-2 la sfida contro il Pro Villanova. Il Mezzani espugna il fortino dell’Arquatese e si impone 1-0. Invece, si conclude con un pirotecnico 3-4 il match tra Salicetese e Lugagnanese.

In campo anche:

Caorso-Fraore 2-0

Montebello-Corte 1-3

San Leo-Sissa 0-0

Scanderbeg-Virtus San Lorenzo 2-1

Terza Categoria

Netta vittoria del Cadeo per 4-2 in casa contro il Vernasca. Poker anche della Pianellese capolista che rifila un rotondo 4-0 al San Giorgio. Nove gol, infine, nel match tra San Polo e Virtus Piacenza con gli ospiti che vincono 7-2.

In campo anche:

Alseno-Primogenita 2-0

Farini Bettola-Bivio Volante in campo alle 17:30

Fulgor Fiorenzuola-Gropparello 0-5

Gerbidosipa-Lyons Quarto 2-3

Travese-Folgore 2-0

Clicca qui per leggere il programma della giornata: